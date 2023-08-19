Ночник, гирлянды и мягкая игрушка: как оформить детскую, чтобы ребенок был счастлив

Обустроить детскую комнату не так просто, как может показаться на первый взгляд. Мало просто поклеить веселые обои и поставить удобную кровать. Разбираемся, что еще нужно ребенку для комфортной жизни.

По словам эксперта, кровать в детской комнате должна быть не только удобной, но еще мягкой, теплой и уютной, чтобы дети с удовольствием отдыхали на ней. Отличным декором может стать плед, из которого также можно будет делать шалаши и применять для других игр. А еще желательно в детской предусмотреть место для пуфиков, на которых смогут расположиться друзья ребенка.

«Создать приятную обстановку и настроение перед сном помогут ночники, различные настенные или напольные огоньки, светодиодные гирлянды необычной формы. Интересной деталью в интерьере детской комнаты может стать большая мягкая игрушка. Ребенок сможет ее прижимать и обнимать, когда почувствует себя одиноким или не сможет уснуть», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Мария Иванова.

В детской стоит предусмотреть шкафчики и полочки для книг. Важно, чтобы они были доступными. Кроме того, детскую территории нужно украшать не только исходя из родительских предпочтений, но также на основе интересов ребенка, спрашивая у него, что он хочет.

Ранее мы рассказывали, какие обои подойдут для оформления детской комнаты.