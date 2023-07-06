Хуже неверности и проблем с деньгами: что такое фаббинг и как он рушит даже самые крепкие отношения

Не каждому удается построить счастливые и крепкие отношения. По крайней мере, с первого раза. Многие уверены, что главная причина развода или расставания – измены, отсутствие любви, а также проблемы с деньгами или алкоголем.

Но оказывается, всему виной может стать самый обычный смартфон. Мировая статистика показывает, что именно пренебрежение к партнеру из-за увлечения гаджетом чаще всего становится причиной расставания. При этом партнеры могут быть верны друг другу и даже испытывать чувство любви.

«Слово «фаббинг» означает пренебрежение к собеседнику из-за телефона, когда во время живого разговора вы то и дело отвлекаетесь на экран гаджета. Хотя в нашей стране данный термин не особо известен, проблема так же актуальна, как и во всем мире», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

По статистике, с фаббингом сталкивается практически каждая вторая пара. Когда один из партнеров сидит в телефоне во время общения со второй половиной, то упускает множество важных деталей и фактов. Не говоря уже о том, что человеку просто обидно, когда ему предпочитают телефон.

«При этом человек может даже не осознавать масштаб проблемы. Ведь он тянется к телефону машинально и даже не замечает, что испытывает проблемы с концентрацией и обижает любимого человека», – акцентирует эксперт.

По словам психолога, важно откровенно поговорить с партнером, а далее постоянно напоминать ему, чтобы во время общения он убирал телефон. Это потребует времени и терпения, но если человек готов к диалогу, то решить проблему можно. Кроме того, стоит в принципе чаще устраивать себе цифровой детокс.

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