Нутрициолог Андреева рассказала, почему загорелым стоит есть больше цитрусовых и рыбы

Красивый загар всегда хочется сохранить как можно дольше. Так как потемневшая на солнце кожа – это результат работы меланоцитов, которые выделяют меланин в качестве защиты от УФ-лучей. Эти крошки блокируют ультрафиолет и создают эффект загара.

«Все процессы, которые происходят в организме поддерживать необходимо также изнутри и с помощью продуктов, которые богаты антиоксидантами. Такие как бета-каротин, витамин C и витамин E, содержатся в моркови, сладком перце, ягоде, цитрусовых, шпинате и гранате», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Любовь Андреева.

Стоит включить в рацион жирные насыщенные кислоты – омега-3. Он содержится в рыбе, орехах и авокадо, поможет восстановить и укрепить кожу, не теряя пигмента. Лучший друг кожи – витамин D, его можно найти в яйцах, рыбе, грибах и некоторых молочных продуктах.

«Вода – это тоже залог красивого и ровного загара на протяжении долгого времени. Можно также пить зеленый чай или добавлять в напиток мяту, лимон и ягоды. Увлажнение кожи может быть не только снаружи, но и изнутри», - заключила эксперт.

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