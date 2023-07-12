Диабет и проблемы с зубами: разбираемся, кому стоит употреблять фрукты с особой осторожностью

Свежие фрукты имеют множество полезных свойств, однако иногда они могут стать вредными, особенно если их употреблять в избытке или неправильно хранить. Разбираемся, когда и сколько фруктов есть, чтобы не навредить своему здоровью.

«Первое, что следует отметить, – это содержание натуральных сахаров, называемых фруктозой. Умеренное потребление фруктозы обычно не представляет опасности для большинства людей, однако людям, страдающим от диабета или проблем с поджелудочной железой, следует быть осторожными», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Любовь Андреева.

Некоторые фрукты содержат кислоту, которая может негативно влиять на здоровье зубов. Например, употребление большого количества цитрусовых, таких как лимоны или апельсины, является причиной эрозии эмали.

Свежие фрукты также становятся вредными для здоровья, если они некачественные. Гнилые или перезрелые содержат микроорганизмы – бактерии или плесень –­ и вызывают пищевое отравление.

«Любому человеку рекомендуется употреблять фрукты в разумных количествах, правильно хранить и выбирать их с осторожностью, чтобы получить все питательные вещества, не нанося вреда своему организму», – заключила эксперт.

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