Нужен кондиционер: разбираемся, как можно погладить белье без лишних хлопот

Глажка постельного белья - занятие непростое, часто хозяйкам приходится тратить уйму времени на этот процесс. Но мало кто знает, что складки на постельном белье легко выпрямляются всего лишь с помощью рук.

Поможет не тратить драгоценные часы на простыни, пододеяльники и наволочки простой способ: смешиваем кондиционер для белья и воду, наносим пульверизатором на расстеленное белье и проводим руками, пока складки не исчезнут.

«Эффект появится после двух-трех «поглаживаний». Давить на ткань не надо, просто растягивайте ее от центра кровати к краю. Способ подходит, как для цветного, так и белого белья, для любой ткани», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Чтобы эффект был заметным, не жалейте кондиционера, но и не переборщите. Например, используйте схему, указанную на упаковке: один колпачок на литр воды. Если взять больше концентрированной жидкости, то на белье останется жирный налет.

«Однако правильная консистенция поможет сохранить чистоту постельного белья, сделать его еще более приятным на ощупь и сохранить свежесть до следующей стирки», - заключила эксперт.

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