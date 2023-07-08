Обозначьте границы и не ждите извинений: как строить отношения с родителями, которые ведут себя по-детски

Порой очень сложно разговаривать с эмоционально незрелыми родителями, которые не воспринимают независимость ребенка и отрицают его мнение без всяких на то оснований. Однако есть путь, который значительно облегчит общение с такими родителями.

«Эмоциональные незрелые родители могут как контролировать ребенка, так и пассивно относиться к нему или полностью его игнорировать. Здесь важно смириться с тем, что мама или папа не изменятся, не признают свои ошибки и не извинятся. К сожалению, в реальности родители редко могут признать, что своим поведением они наносят большой ущерб своим детям», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Кроме того, чтобы сломать нездоровые привычки родителей, необходимо обозначить границы, в том числе внешние, которые будут определять ожидаемое поведение от мамы и папы, а также внутренние, где можно провести параллель, что можно, а что нельзя терпеть.

«Также важно пресекать неприемлемое поведение. Эмоционально незрелые родители, конечно, будут настаивать на своем, пытаясь вывести ребенка на эмоции. Здесь не нужно оправдываться и спорить, а достаточно сказать, что эта тема вам неинтересна или тон такого общения для вас неприемлем», - заключила эксперт.

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