Дети не знают, что такое смерть: разбираемся, как сообщить ребенку о болезни одного из родителей

Сообщить ребенку о тяжелой болезни одного из его родителей – сложный и чрезвычайно эмоциональный процесс. От взрослых требуется колоссальное терпение, так как дети иначе воспринимают информацию и могут не отреагировать так, как хотели бы окружающие.

Выберите подходящее время и место, важно чтобы у вас и ребенка было достаточно времени. Без спешки, сложных формулировок начните разговор. Будьте готовы ответить на множество вопросов, они могут повторяться – это нормально.

«Не психуйте и не срывайтесь на малыша, помните, что он сталкивается с таким впервые. Взрослые видят смерть в книгах, фильмах, знают о ней косвенно, дети порой до семи лет не представляют, что это такое», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Желательно начинать разговор дома или там, где ребенок чувствует себя в безопасности. Будьте честными, говорите открыто, особенно о своих чувствах, проговаривайте их и отмечайте, что ребенок может испытывать нечто похожее, а если не испытывает, то это тоже нормально. Не стоит приводить примеры из мультиков или сказок, лучше сразу рассказать, что это жизненный процесс и поддержка семьи важна каждому ее члену.

«Важно дать ребенку возможность высказаться и задать вопросы. Слушайте его и не оставляйте без внимания. Обязательно напомните, что он может рассчитывать на вашу поддержку в любое время. Отдельно выделите, что причина болезни кроется в природе, но не в нем. Помогите ему подготовиться к тому, что может произойти в будущем», - уточняет эксперт.

Каждый ребенок уникален и реагирует на тяжелые новости по-разному. Дайте ему время на осмысление и примите его чувства со всей заботой и поддержкой. Если у вас возникнут трудности в общении с ребенком, обратитесь за помощью к психологу или другому специалисту.

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