Увлажните воздух и уберите все лишнее: разбираемся, почему в некоторых квартирах дышится легче, чем в других

Даже самые тщательные уборки не спасут дом от пыли. Но это не значит, что с ней никак нельзя бороться. Сделать свое пространство для жизни более свежим и чистым можно. Расспросили эксперта по уборки подсказать нам эффективные способы.

Во-первых, пыли в квартире может стать намного меньше, если уменьшить количество предметов, на которых она скапливается. Основными пылесборниками считаются статуэтки, вазы, сувениры и мягкие игрушки.

Во-вторых, косметику, парфюмерию, посуду и стопки бумаг, которые не нужны ежедневно, но находятся на открытой поверхности, стоит положить в шкафы, так как на них тоже собирается много пыли. Но больше всего пыль скапливается в коврах, если от них нет возможности отказаться, то их стоит тщательно чистить.

«Бороться с пылью поможет регулярная влажная уборка, а также современная бытовая техника. Например, отдавать предпочтение пылесосам не с тканевым контейнером, а с водяным фильтром. Освежить мебель, подушки и шторы можно с помощью отпаривателя или пароочистителя», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Также сезонную одежду, неиспользуемые одеяла и подушки лучше всего хранить в вакуумных пакетах, которые будут защищать от оседания пыли и сэкономит место в шкафу. Кроме того, повышая влажность воздуха можно значительно снизить количество пыли. В этом смогут помочь увлажнители воздуха.

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