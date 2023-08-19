Очистят грязь и сохранят покрытие: четыре неожиданных средства, которые помогут отмыть ванну

Ванна это место, где всегда должно быть чисто. Влажная и теплая среда самое любимое место для размножения бактерий. Но следить за сохранностью эмали в условиях постоянного натирания химическими средствами непросто.

Чтобы акриловое покрытие сохранилось дольше, и на нем не скапливался налет от мыла, воды или других средств ухода, подойдут не только привычные средства. Например, можно использовать средство для удаления накипи и грязи. Нанесите небольшое количество на поверхность ванны и оставьте на несколько минут, после чего смойте теплой водой.

«Также можно приготовить смесь из соды и уксуса. Смешайте их в равных пропорциях до получения пасты. Нанесите смесь на поверхность ванны и хорошо вотрите губкой. Затем смойте теплой водой. Подойдет и средство для чистки плиты или духовки», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Нанесите его на грязные участки ванны и оставьте на несколько минут. Затем смойте грязь и раствор средством для удаления жира. А если есть паровой пылесос, то его тоже можно использовать для чистки. Это поможет удалить грязь и бактерии без использования химических средств.

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