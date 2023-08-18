Окажетесь в тюрьме: какие нарушения ПДД могут обернуться серьезными проблемами

Многие водители уверены, что, нарушая правила дорожного движения, они отделаются штрафами, но более тяжких последствий не будет. Как оказалось, есть нарушения, после которых водитель может оказаться за решеткой.

Если вы однажды превысили скорость или пересекли сплошную линию, то ждите достаточно крупного штрафа. При неоднократном нарушении такого характера вас точно увезут в СИЗО. Далее будет возбуждено уголовное дело со всеми вытекающими последствиями.

«А последствия могут быть серьезными – до двух лет тюремного заключения. Реальный срок получают те, кто более чем два раза пересек сплошную линию или превысил скорость свыше чем на 60 км/ч», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Как рассказали эксперты, таких «водителей-рецидивистов» начали наказывать еще в 2021 году, и подобная практика с того времени хорошо прижилась на дорогах России. Нарушителей стало меньше, но ненамного.

«Кроме того, к уголовной ответственности привлекают водителей, которые регулярно попадаются сотрудникам ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения. Но если пьяный водитель причинит вред людям или чужому имуществу, в таком случае наказание может быть еще строже, чем два года тюрьмы», – уточнил эксперт.

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