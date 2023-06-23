Оливковое или подсолнечное: разбираемся, так ли полезны продукты, которые есть на каждой кухне

Многие уверены, что оливковое масло невероятно полезно. И уж точно превышает пользу подсолнечного. Но далеко не все эксперты с этим согласны. Известный врач-эндокринолог Зухра Павлова в своих соцсетях выступила в защиту подсолнечного масла.

А вот оливковое доктор назвала скорее вредным, нежели полезным. А все из-за большого содержания вредных конечных продуктов гликирования (КПГ). Именно они ответственны за раннее старение организма, а так же повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«В 100 г оливкового масла КПГ – 11900 единиц, в то время как в подсолнечном нерафинированном - в три раза меньше, 3940 единиц. Оливковое масло хорошо усваивается, но полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нем меньше чем в других маслах», - рассказала врач.

В пользу нерафинированного подсолнечного масла говорит и тот факт, что там самое высокое содержание витамина Е. Именно он помогает нам сохранять красоту и молодость.

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