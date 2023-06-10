Орехи, водоросли и тунец: разбираемся, как перекусить после обеда, чтобы хватило сил до вечера

Во второй половине дня многие чувствуют усталость, снижение активности и концентрации. Но есть продукты, которые помогут вернуть энергию. Вы почувствуете прилив сил, если перекус будет состоять из сложных углеводов, полезных жиров и белка.

«Так, идеальной комбинацией для перекуса станет горсть сырых несоленых орехов, в них содержится белок, клетчатка и жиры. Также две чашки сырых овощей с нежирным соусом смогут перекрыть промежуток между обедом и ужином», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» диетолог Евгения Пегова.

Кроме того, подойдет и легкий салат с яйцом, авокадо и помидором на ломтике хлеба или булочки из проросшей пшеницы или салат из водоросли нори, консервированного лосося или тунца, авокадо, шпината и огурца.

«Помимо этого, здоровым перекусом станет натуральный греческий йогурт с одной столовой ложкой ореховой пасты, корицей и яблоком или из смеси орехов, семян и ягод», - подсказывает эксперт.

Также взбодрит и зеленый сок из огурца, капусты, шпината, петрушки, сельдерея, лимона и имбиря или смузи из не подслащенного миндального молока, банана, одной столовой ложки миндального масла, с ванилью, корицей, семенами конопли, какао-порошком.

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