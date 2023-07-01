Патология сердца, синяки и раздражения: что бывает, когда лекарственные препараты используют не по назначению

Многие из нас наверняка сталкивались с народными советами, которые предлагали лечить один недуг с помощью лекарства от совершенно другой болезни. Иногда это действительно бывает эффективно. Даже сами врачи отмечают, что у некоторых средств есть такой эффект.

Некоторые медики даже сами практикуют подобное. Но одно дело, когда вам выписывает рецепт врач, и совсем другое – когда вы берете рецепты из Интернета или доверяете советам знакомых. В некоторых случая последствия для здоровья могут быть очень тяжелыми.

«Почти всегда применение лекарств не по назначению заканчивается плохо. Например, пациенты, желающие похудеть и начавшие самостоятельно принимать препарат для диабетиков, в итоге страдают от проблем с сердцем и легкими», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

По мнению врача, особенно опасно лечить детей «взрослыми» препаратами с уменьшением дозировки. А также увеличивать срок приема и дозу антибиотиков. Кроме того, очень распространено лечение антигистаминными препаратами совершенно других проблем. Например, бронхита и ОРВИ.

«Также врач крайне не советовал использовать мазь от геморроя в качестве крема от темных кругов под глазами. Этот известный рецепт приведет к тому, что синяки станут еще заметнее», – акцентировала эксперт.

Не стоит также втирать в кожу головы для роста волос различные разогревающие мази, может появиться сильное раздражение.

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