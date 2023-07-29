Оставьте машину и лишнюю одежду: как обезопасить себя во время разгула стихии

Паводок — это природное явление, которое может произойти как в городе, так и в деревне. Во время происшествия важно соблюдать определенные меры безопасности и быть ответственными, помогая себе и окружающим.

В городе необходимо следовать указаниям и рекомендациям местных властей. Ограничьте свое передвижение, избегайте необходимости пересекать затопленные улицы или области. Лучше всего остаться дома и избегать поездок на автомобиле. Затопленные улицы могут быть непредсказуемыми.

«Если потоп застал вас в автомобиле – припаркуйтесь и заглушите двигатель. Из него лучше выйти, а еще будет не лишним снять ту одежду, которая мешает движению и ту, что длиннее пояса. При передвижении по затопленным улицам будьте внимательны к электрическим проводам, они могут представлять угрозу для жизни», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт по безопасности Андрей Полищук.

Не пытайтесь проходить через бродячие потоки или затопленные подвалы – никогда не узнаешь, на что можно наткнуться.

В деревенской местности избегайте близости к рекам, водоемам или областям, подверженным затоплению. По возможности, удаляйтесь от таких участков на возвышенность.

«При необходимости, эвакуируйте животных, включая домашних питомцев. Обеспечьте условия, чтобы они чувствовали себя безопасно и комфортно. Поднимите на крышу дома или укрепите ценные вещи, хранящиеся на нижних уровнях зданий или в подвалах, чтобы защитить их от повреждений во время паводка», - уточнил эксперт.

В любом случае будьте готовы к эвакуации. Соберите важные документы, лекарства, и предметы первой необходимости, которые могут понадобиться. Не забывайте предлагать помощь своим соседям. Во время паводка это особенно необходимо.

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