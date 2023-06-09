Оставьте надежды и везде заблокируйте: объясняем, как побыстрее забыть бывшего

Расставание с партнером — это всегда болезненно. Особенно это тяжело, если ваши чувства остались прежними. Важно взять себя в руки и поскорее забыть любимого человека. Проще, конечно, сказать, чем сделать. Но все же есть несколько способов.

Во-первых, нужно везде заблокировать бывшего партнера и добавить в черный список. Если на протяжении долгого времени вы продолжаете страдать по человеку, который вас бросил, то это лучшее решение.

«Во-вторых, нужно раз и навсегда оставить надежды на возвращение бывшего и возобновление отношений. Честно поговорите сами с собой или запишите свой внутренний диалог на бумаге. Вы должны понять, что все кончено и пора двигаться дальше. А главное, вы должны поверить в это», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Эксперт уточняет, что расставание — это как болезнь или травма. Больно и неприятно, ноэто проходит. Вы поправляетесь и вновь наслаждаетесь жизнью. Думайте об этом в таком ключе, чтобы сохранить правильный настрой. Наполните свою жизнь новыми впечатлениями, больше гуляйте и общайтесь с друзьями, погрузитесь в работу.

«Постарайтесь трезво взглянуть на прошлые отношения. Наверняка в них было не только хорошее. Вполне возможно, что в итоге вы поймете, что плюсов от расставания больше, чем минусов. Для наглядности можно даже записать негативное и позитивное в две колонки», - заключила эксперт.

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