Оставьте за собой права: как оформить доверенность без лишнего риска

Доверенность — это возможность заключать сделки и получать выплаты без физического присутствия. Очень удобно, когда вместо себя можно отправить близкого родственника или друга. Но безусловно, важно понимать как и на кого оформлять столь важный документ.

Доверенность бывает безотзывная и обыкновенная. Первую обычно используют только предприниматели. Ее опасность в том, что она действует согласно прописанным сроком и ее нельзя отменить. Для обыкновенной доверенности вы также выбираете срок действия.

«Важно понимать, сколько именно времени вам нужно. Если этот момент вы не укажите, то автоматически доверенность будет действовать год. Также стоит быть осторожнее с «генеральной» доверенностью, отдавая слишком много прав доверенному лицу, вы рискуете. Особенно, если это делается на долгий срок», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Чтобы уменьшить риск следите не только за сроками и списком полномочий, но и за четкостью формулировок. Если возникли сложности, то обычную доверенность можно отозвать на портале Федеральной нотариальной палаты. Но только при условии, что вы есть на Госуслугах и у вас имеется электронная подпись.

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