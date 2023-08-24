Отекает и болит: что делать, если вас укусил паук

Жители Московской области жалуются на нашествие ядовитых пауков-ос. Но на самом деле проблемы могут развиться из-за укуса самых разных членистоногих. В нашей стране опасность представляют каракурт, южнорусский тарантул, крестовик, желтый сак.

Проблема в том, что заметить паука в природе очень сложно. Многие даже не сразу понимают, что стали жертвой укуса, хотя зачастую ощущения довольно болезненные. В любом случае на месте укуса появится красное пятнышко, а также небольшой отек, который может увеличиться.

«Лучше всего, как можно скорее промыть место укусу чистой водой, затем продезинфицировать, подойдет перекись водорода или даже обыкновенный спирт. Отек поможет снять ледяной компресс», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-травматолог Владимир Костин.

Лучше сразу же принять антигистаминный препарат, пить больше воды и сохранять неподвижность. Если отек расползается, а боль не проходить, то лучше сразу же обратиться к врачу. Насторожить также должна температура и тошнота.

«Если укусили аллергика или маленького ребенка лучше перестраховаться и сразу обратиться за медпомощью. Хотя случаи смерти очень редки», — заключил эксперт.

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