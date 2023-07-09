Отит, конъюнктивит и аллергия: что грозит четвероногим питомцам в летний период

Летом владельцы собак часто проводят время на свежем воздухе и около водоемов. Однако жаркие и солнечные дни могут стать причиной проблем со здоровьем у питомцев. Именно поэтому хозяевам нужно быть осторожнее.

Дело в том, что летом сухая погода и аллергия на пыльцу или пыль может спровоцировать проблемы с глазами. Они могут слезиться и опухать, далее начнется зуд. Если вовремя не помочь животному, то разовьется конъюнктивит. Поэтому при частых выделениях из глаз у питомца стоит обратиться к ветеринару для избежания серьезных проблем со здоровьем.

«Кроме того, летние прогулки с собакой, которая страдает аллергией на цветение различных деревьев и растений, могут стать проблемой. Из-за этого животное будет чихать, чесать морду и кашлять. Летом также встречаются шмели и осы, укусы которых может привести к ухудшению состояния питомца», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» кинолог Анна Чернец.

Также после купания в водоеме в ушной раковине собаки может остаться вода, а если после этого посадить питомца в прохладную машину, то может начаться воспаление, что приведет к отиту.

«В таких случаях собака часто трясет головой и пытается почесать уши. Кроме того, в жаркие дни питомец может простудиться, если постоянно будет находиться под кондиционером», – заключила эксперт.

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