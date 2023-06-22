Растительное масло и кошачий наполнитель: делимся необычными лайфхаками для автомобилистов на лето

Те, кто давно за рулем, могут решить практически любую проблему с машиной. И зачастую исправить положение им помогают популярные автолайфхаки. Например, можно отмыть пятна от ржавчины с помощью колы, а сухой лед поможет справиться с вмятинами.

Привести машину в порядок можно за большие деньги в салоне или же самостоятельно. Например можно развести соду с водой и жидкостью для мытья посуды и оттереть пятна на сидениях. Очистить сидения от шерсти тоже несложно. Увлажните их с помощью распылителя и пройдитесь резиновым скребком или рукой в резиновой перчатке.

«Съемные детали автомобиля можно поместить в колу, чтобы очистить от ржавчины. Кислота из напитка справится за 5-6 часов. А отполировать авто можно с помощью кондиционера для волос. Но наносится он только на чистую поверхность для блеска», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Мелкие царапины станут незаметнее, если нанести на них прозрачный лак для ногтей, а для небольших вмятин подойдет сухой лед. Наденьте перчатки, приложите к повреждению фольгу и приводите льдом. Разница температур заставит метал встать на место.

«Кузов очень легко избавить от насекомых с помощью растительного масла. Залейте его в пульверизатор и распылите, а затем пройдитесь тряпкой. А немного наполнителя для кошачьего туалета, избавит салон от запотевания», - заключил эксперт.

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