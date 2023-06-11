«Отлично вписываются в современную моду»: объясняем, почему не стоит тратиться на новую одежду

Многие тренды постоянно возвращаются в моду. Так, вещи из гардероба наших мам и бабушек вновь становятся актуальными в современном мире. Один из ярких примеров — брюки-клеш, которые были популярны в 70-х годах, вновь актуальны.

«Такая модель визуально удлиняет ноги. Раньше их носили певцы диско и кинозвезды 20 века, а сейчас клеш выбирают современные звезды, например. Дженнифер Лопес и Кендалл Дженнер», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковья сегодня» стилист Александра Симачева.

К тому же в моду возвращаются и разных цветов колготки, которые были популярны в 90-е. Не выходит из моды удобная и универсальная вещь как водолазка. Их выбирают как известные артисты, так и члены королевской семьи.

«Отлично вписываются в современную моду и плотные джинсовые куртки, которые были популярны в конце прошлого века», - подсказывает эксперт.

Кроме того, современные дизайнеры вновь обратились к морским мотивам и вернули в повседневную жизнь полосатые рубашки и футболки. Из головных уборов стоит обратить внимание на косынки и платки.

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