Отстаивайте свою позицию, но с уважением: как мужчине уживаться с мамой супруги

Иногда жизнь складывается так, что приходится жить не в самых комфортных для себя условиях. Например, под одной крышей с тещей. Часто это вызывает дискомфорт и неудобство, потому что кто-то один не умеет выстраивать границы.

Однако и научиться этому навыку не так просто, обычно его выстраивают с детства или долгое время уже в сознательном возрасте. Поэтому между зятем и тещей случаются скандалы. Ведь оба делят территорию, каждый из двух знает, как жить, и не хотят мириться с правилами другого человека.

«Чтобы отношения не испортились окончательно, стоит сразу определить ваши позиции, и если в чем-то мужчина считает себя лучше, то необходимо это показать на деле. Относиться с пониманием к теще так же важно, как отстоять свою позицию. Помните, что она взрослый человек, который действительно много повидал и считает свой опыт бесценным», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Также стоит чаще благодарить тещу и поддерживать в ситуациях, где она может чувствовать себя уязвленной. Например, если ее кто-то пытался обмануть или она где-то ошиблась. Не нужно акцентировать внимание на ее ошибках – взрослый человек, который не умеет признать вину, не сможет измениться быстро. Уважайте ее опыт, но обозначайте, что у вас другая позиция.

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