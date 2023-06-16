Застрянет в окне и умрет: объясняем, какие правила нужно соблюдать в квартире, где живет кошка или собака
Ветеринар Сазонов рассказал, какие неожиданные опасности подстерегают животных в квартире
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Владельцы домашних животных постоянно заботятся о правильном питании, здоровье и комфорте своих питомцев. Часто они даже не догадываются о том, что в доме могут находиться предметы, опасные для кошек и собак.
Межкомнатные двери, а также дверцы холодильника и шкафов могут травмировать питомца. Поэтому не нужно сразу захлопывать их, а сначала убедиться, что рядом нет животного. Также стоит избегать сквозняков, которые могут резко закрыть двери.
«Опасность для кошек представляют и пластиковые окна, которые имеют функцию откидывания для проветривания. Чтобы избежать травм и даже летальных исходов, перед уходом из дома стоит закрыть окна. Коты также любят укромные места, поэтому перед запуском стиральной машины стоит проверить ее на наличие в ней питомца», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» ветеринар Юрий Сазонов.
Кроме того, все лекарственные препараты надо держать подальше от животных. Случайно съев таблетку, питомцу может стать плохо, а в некоторых случаях он может умереть. Вредными для кошек могут быть и домашние растения, которые они могут погрызть. Например, токсичными считаются некоторые кактусы, пальмы и цветущие растения.
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