Ожирение, рвота и истощение: почему расстройство пищевого поведения опаснее, чем все думают

Психолог Горькова рассказала, какие расстройства пищевого поведения грозят каждому

Подсказки

Расстройства пищевого поведения являются серьезными заболеваниями, которые могут возникнуть у любого человека. Они включают в себя различные психологические и поведенческие изменения, связанные с едой.

Одно из самых распространенных и опасных – анорексия. Она характеризуется отказом от еды или ограничением пищевого потребления, часто вызванным стремлением к контролю веса и телосложения. Люди с анорексией могут избегать пищи, перекладывать еду в сторону или ограничивать себя слишком строгим режимом питания.

«Циклический приступ голодания и переедания характерен для булимии. Заболевшие могут употреблять большие количества пищи за короткое время, а затем использовать методы, например, рвоту или применение слабительных, чтобы избавиться от поглощенных калорий», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Когда жиров в организме выше нормы, увеличен веса, а также есть риск для здоровья – врачи диагностируют ожирение. Оно может быть вызвано неправильным питанием, сидячим образом жизни или генетическими факторами. А также это заболевание связывают с психологическим состоянием, которое может тянуться с самого детства. Дети привыкают «заедать» свои огорчения «вкусняшками». Во взрослом возрасте этот метод расслабления уже не контролируется, что приводит к печальным последствиям.

«Самый распространенный тип РПП – это орторексия. Поведение, когда человек отказывается от определенных маркеров в еде и полностью переходит на «правильное» питание. Опасность такого расстройства в том, что понятие «правильное питание» всего лишь обобщенный рекламный термин, который не включает в себя ничего ключевого», - уточняет эксперт.

Принято считать, что такой тип пищевой привычки позволяет исключить масла, соусы, жареное, мучное и т. д. Но эти продукты нельзя назвать вредными, просто в них чуть больше содержится жиров, которое тоже нужны организму. Исключение таких продуктов может повлечь за собой более серьезные РПП или даже психологические проблемы.

Ранее мы рассказывали, чем полезен дофаминовый детокс.

Актуально