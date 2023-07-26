Ожирение, рвота и истощение: почему расстройство пищевого поведения опаснее, чем все думают

Расстройства пищевого поведения являются серьезными заболеваниями, которые могут возникнуть у любого человека. Они включают в себя различные психологические и поведенческие изменения, связанные с едой.

Одно из самых распространенных и опасных – анорексия. Она характеризуется отказом от еды или ограничением пищевого потребления, часто вызванным стремлением к контролю веса и телосложения. Люди с анорексией могут избегать пищи, перекладывать еду в сторону или ограничивать себя слишком строгим режимом питания.

«Циклический приступ голодания и переедания характерен для булимии. Заболевшие могут употреблять большие количества пищи за короткое время, а затем использовать методы, например, рвоту или применение слабительных, чтобы избавиться от поглощенных калорий», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Когда жиров в организме выше нормы, увеличен веса, а также есть риск для здоровья – врачи диагностируют ожирение. Оно может быть вызвано неправильным питанием, сидячим образом жизни или генетическими факторами. А также это заболевание связывают с психологическим состоянием, которое может тянуться с самого детства. Дети привыкают «заедать» свои огорчения «вкусняшками». Во взрослом возрасте этот метод расслабления уже не контролируется, что приводит к печальным последствиям.

«Самый распространенный тип РПП – это орторексия. Поведение, когда человек отказывается от определенных маркеров в еде и полностью переходит на «правильное» питание. Опасность такого расстройства в том, что понятие «правильное питание» всего лишь обобщенный рекламный термин, который не включает в себя ничего ключевого», - уточняет эксперт.

Принято считать, что такой тип пищевой привычки позволяет исключить масла, соусы, жареное, мучное и т. д. Но эти продукты нельзя назвать вредными, просто в них чуть больше содержится жиров, которое тоже нужны организму. Исключение таких продуктов может повлечь за собой более серьезные РПП или даже психологические проблемы.

Ранее мы рассказывали, чем полезен дофаминовый детокс.