Пакеты, носки и прокладки: разбираемся, что должно быть под рукой в машине у женщины

Современная женщина большую часть времени проводит в автомобиле: работа, садик, школа, магазины, да и просто съездить выпить кофе. В таком режиме необходимо всегда быть уверенной, что все будет по плану. Одна забытая вещь может испортить целый день.

Для того, чтобы в автомобиле был порядок, а вещи всегда были под рукой, некоторые из них стоит завести в двух экземплярах. Например, зарядку для мобильного. Чтобы не искать провод в сумке во время движения и не тратить время при сборах утром, оставьте один в бардачке, но не забывайте вытаскивать его из «прикуривателя» по окончанию зарядки.

«Также стоит положить в машине целлофановые пакетики, чтобы мусор не разлетался по салону. К ним добавить влажные салфетки и предметы интимной гигиены. Женщине важно быть готовой к любой ситуации», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автомобилист Мария Волкова.

А вот автоледи Оксана Ким уверена, что портативное пусковое устройство для авто – лучший друг любого автомобилиста. Важно уметь пользоваться этим предметом, чтобы не остаться на дороге без помощи.

Если говорить об уходе за автомобилем, то стоит иметь под рукой зубную пасту. Она отлично убирает налет с фар. А пилка для ногтей прекрасно чистит пространство под резинкой дворников.

«Зимой положите запасные носки в машину. Они помогут защитить дворники от наледи во время стоянки или вас, от скольжения, если вдруг авто забуксовало на льду», - уточнила Ким.

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