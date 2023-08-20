Пар, сода и уксус: разбираемся, как удалить застарелые пятна с ковра

Один из самых эффективных способов быстро очистить ковер — это воспользоваться пылесосом. Но иногда даже самого мощного устройства недостаточно, чтобы ковер сиял, как новый. В этом случае стоит использовать не стандартные методы.

Для более тщательной очистки подходит пароочиститель. Он проникает глубоко в волокна ковра и эффективно удаляет грязь, микробов и пятна. Существуют специальные средства для чистки ковров, которые можно приобрести в магазине. Они предназначены для удаления пятен, пыли и неприятных запахов.

«Нанесите средство на поверхность ковра, дайте ему время действовать, а затем удалите грязь при помощи пылесоса или тряпки из микрофибры. Кроме того, сода и уксус являются отличным природным очистителем и прекрасно подходят для удаления пятен и неприятных запахов с ковра», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Рассыпьте соду на поверхность или протрите поверхность разбавленном в воде уксусом, дайте им некоторое время впитаться, затем пройдитесь пылесосом, мягкой тряпкой или губкой. Но не забывайте при чистке ковра надевать перчатки.

Ранее мы рассказывали, как правильно чистить ванну.