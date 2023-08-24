Кишечная палочка, стафилококк и не только: чем опасны фитнес-браслеты и умные часы

Многие люди пытаются всеми способами защитить себя от микробов, но забывают о том, что всегда на виду. Проведя исследование, американские ученые выяснили, что одним из главных рассадников бактерий являются смарт-часы и фитнес-браслеты.

Кишечная палочка и стафилококк – это то, что нашли специалисты в образцах любимых всеми россиянами гаджетах. Причем, не важно, насколько хорошо вы ухаживаете за своими часами или браслетом. Подавляющее большинство таких бактерий способно выживать и размножаться в любых условиях.

«А вот синегнойная палочка – это неожиданная находка для ученых. Она была зафиксирована лишь в 30 процентах проб, но и это много. Эта инфекция несет большую угрозу и ее называют проблемой мирового масштаба. Поэтому от умных часов лучше отказаться», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Учитывая, что многие люди ходят в тренажерный зал с фитнес-браслетом, то было логично оценить их посетителей. Оказалось, что у любителей физической культуры большие проблемы и они рискуют больше всех.

Чтобы хоть как-то себя защитить, замените резиновую или тканевую пряжку на металлическую. Купите дезинфицирующий спрей или используйте уксус.

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