Сполосните консервы и замочите орехи: разбираемся, какие продукты забывают помыть практически все

Практические любая еда перед потреблением моется. Однако существуют продукты, которые тоже нужно мыть, но мало кто это делает. Между тем нарушения правил гигиены могут привести к неприятным последствиям для здоровья.

Часто забывают промыть орехи и сухофрукты, а на них скапливается много грязи. Даже если эти продукты находились в вакуумной упаковке, все-равно их нужно помыть или замочить в воде, прежде чем ставить их на стол.

«Сполоснуть стоит и консервированные овощи перед тем, как их добавить в салат. Ведь рассол, в котором они хранились, содержит крахмал и соль, а также после промывки исчезнет привкус железа», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Также стоит мыть железные банки из-под различных напитков, которые длительное время могут находиться на складах или полках в магазине. Кроме того, важно дважды промывать зелень перед приготовлением.

«Сначала петрушку, укроп или листья салата нужно избавить от грязи под проточной водой, а потом их замочить, чтобы песок осел на дно», - заключил эксперт.

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