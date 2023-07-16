Пить или не пить: разбираемся, почему ради красивой кожи стоит отказаться от сока и молока

Состояние кожи может ухудшиться не только из-за неправильного ухода и солнечных лучей, но также в связи с употреблением некоторых напитков. От них стоит отказаться, чтобы избежать появления новых морщин.

Чтобы дольше оставаться молодой и красивой, из своей жизни стоит исключить алкоголь. Он обезвоживает организм, что негативно сказывается на качестве кожи и провоцирует преждевременный процесс старения. Также спиртные напитки влияют на работу печени, которая очищать организм от токсинов.

«Когда этот орган не справляется с переизбытком вредных веществ, то появляются воспаления и кожа становится уязвимой для появления морщин. Кроме того, плохо влияет на организм человека и молоко. В нем хоть и содержится много кальция, но из-за гормонов коровье молоко вызывают акне и закупорку пор, – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Пагубно влияет на состояние кожи и кофе. От него стоит отказаться в пользу воды с лимоном, зеленого чая или свежевыжатого сока. Преждевременное старение провоцируют сладкие напитки, в том числе энергетики, соки и молочные коктейли.

«В них содержится большое количество сахара, который препятствует выработке коллагена. Он в свою очередь отвечает за здоровое сияние и упругость кожи», – заключила эксперт.

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