Под присмотром профессионала: как бороться со страхом эффективно и без лишнего стресса

Страх является естественной эмоцией, которая возникает в ответ на потенциально опасные или угрожающие ситуации. Он рождается из нашей врожденной необходимости защищать себя. Тем не менее страх может стать преградой на пути к полноценной жизни.

Страх формируется из различных источников, включая наш опыт, убеждения и условия окружающей среды. Он может появиться после негативных событий или травматических ситуаций, когда мы чувствовали себя уязвимыми. Культура и общество также могут оказывать влияние на формирование страха.

«Чтобы побороть свой страх, необходимо узнать, что именно вызывает беспокойство и тревогу. Также нужно познакомиться с источниками своего страха и попытаться их понять. Существует много способов борьбы со страхом, и одним из самых эффективных является поиск помощи. Обратитесь к профессионалу, который поможет найти ответы на ваши вопросы», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Если ваш страх связан с конкретной ситуацией, вы можете применить метод постепенного подхода. Начните с маленьких шагов и увеличивайте свои возможности контроля над ним, приближаясь к источнику тревоги.

«Важно помнить, что бояться – это нормально, а бороться со страхом лучше всего под присмотром профессионала. Особенно если не получается сделать это самостоятельно», - уточнила эксперт.

Специалист предложит методы, которые действительно помогут. Если не полностью победить страх, то снизить уровень тревоги.

Ранее мы рассказывали, как неумение общаться с людьми губит наше здоровье.