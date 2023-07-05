Астма, артрит, депрессия: выяснилось, как неумение выстраивать отношения с людьми губит ваше здоровье

Негативные отношения с мужьями, друзьями и коллегами могут оказывать такое же пагубное влияние на здоровье женщин, как курение. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные почти 8000 женщин в возрасте от 45 до 50 лет без хронических заболеваний.

По результатам исследования выяснилось, что более подвержены развитию хронических заболеваний в пожилом возрасте те женщины, которые не были удовлетворены жизнью со своими партнерами. Негативные человеческие отношения и ухудшение здоровья тесно связаны между собой. И оказывают такое же влияние, как неправильное питание, отсутствие активности, курение и употребление алкоголя.

«Те, кто выразил самый низкий уровень удовлетворенности социальными отношениями, имели в два раза выше риск развития нескольких заболеваний. Например, астма, остеопороз, артрит, депрессия и т.п. Аналогичные результаты были получены при анализе каждого типа социальных отношений, что свидетельствует о значимости всех этих отношений для долгосрочного здоровья», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Ученые считают, что негативные отношения и недостаток позитивных социальных связей являются факторами риска развития серьезных заболеваний, сравнимыми с другими широко признанными пагубными факторами.

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