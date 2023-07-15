Под суд после пикника: разбираемся, какие правила нельзя нарушать во время отдыха на природе

Летом в хорошую погоду многие выбираются на природу, чтобы устроить пикник и пожарить шашлыки. Иногда такой отдых может омрачиться проблемами с полицией и даже привести к пожару.

По словам специалиста, чтобы отдых с шашлыком прошел без неприятностей, следует придерживаться ряда правил. В частности, разводить костер на природе или даче необходимо подальше от пожароопасных объектов. Вокруг открытого огня нужно будет убрать легкозагорающиеся предметы, например, сухую листву, валежники, розжиг. Это же место стоит отделить вскопанным кольцом шириной 40 см.

«Кроме того, дистанция от костра, который разведен в яме, до зданий должно быть свыше 50 метров, от деревьев – более 100 метров. Допустимое расстояние сокращается в несколько раз для шашлыков, сделанных на мангале. Также следует знать, что введение особого противопожарного режима и штормового предупреждения категорически запрещает жарить что-либо, в том числе на дачном участке и на мангале», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

При этом стоит помнить, что за костром и мангалом всегда нужно присматривать. Рядом иметь огнетушитель, ведро с песком или бочку с водой. После завершения пикника огонь обязательно потушить.

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