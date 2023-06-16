Покрасить стены, выкинуть сковородки: россиянам раскрыли неожиданные принципы безопасной и ухоженной кухни

У образцовых хозяек на кухне всегда чистота. Ведь это не только красиво, но и важно для безопасности домочадцев. Но как выяснилось, кухня нуждается не просто в генеральной уборке, но и в серьезном обновлении, которое нужно проводить раз в год.

Вовремя стирать полотенца и выкидывать губки, протирать столешницы и мыть плиту – это только полдела. Оказывается, обновлять краску на стенах кухни нужно ежегодно. С обоями ситуация обстоит сложнее. Поэтому нужно выбирать те, которые можно подвергать химчистке.

«Также в химчистке каждые несколько месяцев нуждается обивка мебели. А еще лучше каждый год ее менять. Она быстро впитывает запахи и испарения, становится рассадником микробов», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Внимание требуют также шторы и занавески. По возможности занавески нужно менять каждый год, шторы – раз в несколько лет. Но стирать постоянно, чтобы обеспечить безопасность домочадцев.

«Также не забывайте каждый год обновлять арсенал кастрюль и сковородок с антипригарным покрытием. Даже если все выглядит пристойно, там наверняка есть мелкие царапины и трещины. Готовка в такой посуде делает пищу вредной», – предупреждает эксперт.

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