Сначала вежливо, потом с полицией: разбираемся, что делать, если чужая собака гуляет без намордника и поводка

Можно любить собак, но все равно в некоторых ситуациях их опасаться. Особенно если собака большая и гуляет без поводка и намордника. На данный момент в стране нет единого закона, касающегося выгула собак.

Но в каждом субъекте есть свои правила, которые хозяева собак должны знать и которым обязаны подчиняться. Ведь владелец животного несет за него полную ответственность. Если собака портит жизнь окружающим, даже просто пугая их, это повод защитить свои права.

«Для начала стоит помнить, что выгул собак в некоторых местах запрещен в принципе. Например, на детских и спортивных площадках. А вот требовать, чтобы собачники покинули парк или сквер — уже не получится. И намордник должны носить только собаки потенциально опасных пород, а не все большие собаки», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Но владелец может формально не нарушать правила, например гулять около детской площадке и на поводке. Но при этом собака может облаять и напугать пробегающих мимо детей. Если такое повторяется постоянно, то нужно принять меры. Для начала просто вежливо поговорить с владельцем и объяснить свою позицию. Причем делать это нужно при свидетелях и лучше под запись.

«Очень часто этого достаточно, чтобы собачник передумал. Если это не возымело никакого эффекта, то стоит написать заявление участковому. А кроме того, можно вызвать правоохранителей, когда хозяин в очередной раз приведет свою собаку к детской площадке», - уточняет эксперт.

Но опять же, все это лучше делать, когда рядом есть свидетели, готовые подтвердить, что собака вела себя агрессивно и пугала детей. Последнее средство — это судебный иск. Если ребенку был причинен моральный ущерб, то шансы на компенсацию высоки.

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