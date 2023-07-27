Поднимите ноги, приложите лед: разбираемся, как заставить синяк исчезнуть поскорее

Когда кожа чувствительная, тонкая, а сосуды расположены немного ближе, чем у других, синяки появляются от малейшего воздействия. Это не только не эстетично, но и опасно, так как это ушиб тканей.

Сразу после удара, каким сильным он бы ни был, необходимо приложить холод на поврежденный участок кожи, если это ноги, то лучше всего поднять их ненадолго повыше, чтобы снизить приток крови и облегчить последствия.

«Лучшим способом избавления от синяков станет специальная мазь, которая имеет в составе гепарин. Она разжижает скопившуюся в тканях жидкость, снижает отек и предотвращает появление гематомы. Также хорошо действует мазь на основе бодяги, она помогает усилить разложение гемоглобина, который участвует в формировании цветовой палитры поврежденной зоны», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Конечно, синяк не уйдет за один день, если уже появился, в течение всего времени его необходимо массировать. Легкими нажимными движениями вокруг поврежденного участка или интенсивно прижимая его ладошкой.

«Если синяки появляются без причины, не проходят больше недели или не меняют цвет на желтый – повод обратиться к врачу», - заключила эксперт.

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