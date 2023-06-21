С помощью дрели и соли: разбираемся, как быстро почистить картофель

Килограмм картофеля можно быстро почистить ножом или овощечисткой, а вот если его количество возрастет в несколько раз, то этот процесс уже станет долгим и рутинным. Поэтому существуют другие способы, которые помогут сэкономить время и силы.

Быстро снять кожуру с картошки можно с помощью шуруповерта. Для этого достаточно картофель насадить на сверло, подставить к ней овощечистку и запустить инструмент на минимальной скорости. Кожура при таком способе слезет за несколько секунд.

«Дрель также станет отличной помощницей для очистки молодого картофеля. Здесь уже надо к сверлу прикрепить ершик или металлическую губку, после чего поместить в емкость с водой и картошкой. В таком случае вращающаяся насадка должна быстро счистить кожуру», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» повар Тарас Егоров.

Также молодой картофель можно почистить с помощью соли. Так, чистые клубни нужно положить в пакет, насыпать туда около пяти ложек соли и встряхнуть, а затем тщательно промыть. Перчатки для чистки картофеля также аккуратно смогут снять молодую кожуру. Надев их, нужно каждый овощ потереть под проточной водой.

«Кроме того, шкурка картошки снимется за счет горячей и холодной воды при отпускании сначала в кипяток, а потом – в холод», – уточнил кулинар.

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