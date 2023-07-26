Поймите, почему вас это травмирует, и подготовьте план побега: что делать, если ваш босс – тиран

Токсичное отношение к сотруднику является одной из самых разрушительных проблем в рабочей среде. Оно характеризуется неуважительными действиями и словами, которые наносят ущерб как физическому, так и эмоциональному благополучию работника.

В токсичных отношениях сотрудники могут столкнуться с безосновательной критикой, постоянным искажением информации, унизительными комментариями, исключением из командной работы, злобными слухами, угрозами и даже физическим насилием. Все это может привести к повышенному уровню стресса, депрессии, тревоге и ощущению безнадежности.

«Чтобы перестать испытывать чувство тревоги перед боссом-тираном, нужно поговорить с собой и понять, по каким причинам его поведение отзывается так травмирующе. После этого разработать тактику принятия и отражения, она может включать в себя план «побега», ответные замечания или игнорирование», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Токсичный начальник способен угрожать увольнением, но сделать он это может, только основываясь на законодательстве. Однако лучший способ разорвать эти отношения – уйти на другое место самому. Для того чтобы снова не попасть в эту петлю, стоит позаботиться о денежной базе. Сформированная финансовая подушка позволит заняться поиском работы в спокойном темпе и тщательно подойти к выбору работодателя.

«Также стоит ежедневно просматривать активные вакансии, если менять работу не хочется по определенным причинам. Такой подход позволит снизить уровень страха от угроз увольнениями», – заключила эксперт.

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