Удалит ржавчину и жир: разбираемся, какие средства может заменить обыкновенная газированная вода

Не всегда для уборки нужна суровая химия. Иногда навести порядок можно с помощью обыкновенной газированной воды. Такой способ очистки более экономный и экологичный. К тому же не принесет вреда здоровью.

Например, с помощью газировки можно убрать кофейный и чайный налет с кружек. Налейте ее с вечера, а утром просто ополосните посуду. Столовым приборам, хрусталю и стеклу можно вернуть былой блеск, замочив их в газированной воде на 20 минут. После нужно протереть их тканью без ворса.

«А если к газированной воде добавить немного моющего средства, то можно замочить в ней потемневшие ювелирные украшения. Продержите их так несколько часов, а лучше оставьте на ночь. Утром прополощите украшения в мыльной, а затем и в чистой воде», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Такая процедура очистить драгоценные металлы и вернет блеск камням, не испортив украшения. Но важно не добавлять агрессивные моющие средства в больших количествах. Нужна всего пара капель деликатного мыла. Замачивание металла в газировке также помогает убирать ржавчину, а если распылить газированную воду на лобовое стекло, то очистить его можно без дополнительных средств, и к тому же без разводов и потеков.

«Кроме того, некоторые свежие пятна тоже могут отойти благодаря газировке. Стоит попробовать этот способ, если боитесь испортить деликатную ткань», - заключила эксперт.

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