Полезная и вкусная: готовим розовую пиццу в стиле Барби

Летом и осенью модно не только одеваться в розовые оттенки, но и готовить еду в этом ярком цвете. Поэкспериментировать можно с пиццей, приготовив ее в стиле Барби. Это станет отличным развлечением для всех.

Пицца как у Барби

Из-за премьеры фильма «Барби», приобщиться к кукольному миру хочется и детям, и взрослым. Предлагаем всей семьей приготовить пиццу в розовом цвете. За основу можно взять универсальный рецепт «Маргариты».

«Самое главное в Барби-пицце — тесто. Для начало вареную свеклу необходимо взбить в блендере до однородного состояния без комочков. Далее смешать воду и дрожжи, оставив их на 10 минут. Затем эту смесь нужно вылить в миску с мукой и хорошо замесить. После чего в тесто добавить свекольное пюре, оливковое масло и соль. Все это тщательно перемешать», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» повар Тарас Егоров.

Фото: [ freepik.com ]

Хрустящая и сырная

Теперь готовое тесто следует раскатать скалкой на застеленной фольгой столешнице, сформировав в самом конце небольшие бортики руками. В таком виде основу под пиццу под полотенцем оставить на 30–40 минут при комнатной температуре.

Пока тесто лежит можно подготовить начинку. Для этого понадобится нарезанная моцарелла в таком количестве, чтобы она смогла покрыть всю площадь теста, не холодный томатный соус и свежий базилик.

«Чтобы пицца получилась не мягкой, а хрустящей, в духовку на 3–5 минут сначала надо отправить только тесто, далее добавить соус и сыр и запекать еще 5 минут. Как пицца будет готова, ее следует украсить подготовленной зеленью», – уточнил эксперт.

Ранее мы рассказывали, какие добавки превратят ваше варенье в изысканное лакомство.