Полезный перекус: какие продукты позволят взять чувство голода под контроль

Похудение дело непростое, придерживаться ограничений порой очень тяжело. Многих так и норовит что-нибудь стащить из холодильника или купить шоколадку на перекус. На самом деле такой прием пищи вполне уместен, нужно лишь знать несколько правил.

Чувство голода возникает тогда, когда организм уже израсходовал основной запас энергии, направленный на переваривание пищи и усвоение всех ее составляющих. В этот момент перекус поможет выиграть психологическую борьбу с самим собой.

«Чтобы перекус не обернулся лишними килограммами, он должен состоять из самых диетических продуктов, но при этом давать чувство полного насыщения. Например, листья салата, огурец и яблоко, заправленные несладким йогуртом, дадут визуальный эффект полноценного блюда, а по энергетической составляющей не будут превышать 180 ккал», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Можно съесть все это и по отдельности, эффект не поменяется. Если объем съеденного не важен для успокоения сознания, в качестве перекуса лучше использовать орехи. Но стоит выбрать наименее жирные, иначе в суточном эквиваленте разница будет весомая.

Рекомендуется отдавать предпочтение жареному кешью и несоленому арахису. На 100 г, содержание жира в этих орехах ниже 50 г. Кстати, вопреки общему убеждению, авокадо хоть и является полезным продуктом, но для фигуры несет опасность. Он тоже очень жирный, поэтому употреблять его следует, предварительно посчитав, «влезет» ли фрукт в рацион.

«Еще один продукт, который поможет утолить чувство голода и не переесть – рыба. Ее можно употребить в любом виде от малосоленой, до запеченной в духовке. Главное, чтобы она была приготовлена без добавления масла», – уточнил эксперт.

А вот продукты, которые содержат мучное и жирное, лучше в перекусы избегать, так как они обычно очень калорийные.

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