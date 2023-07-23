Спасает клетки мозга: разбираемся, от какой опасной болезни может защитить чашечка эспрессо

Не секрет, что умеренное употребление кофе не вредит здоровью, а даже совсем наоборот. И вот недавно выяснилось, что особенно повезло любителям эспрессо. Дело в том, что данный напиток защищает их мозг.

Исследование Университета Вероны выяснили, что крепкий черный кофе способен в разы замедлить патологический процесс в тканях мозга. Как раз тот, который приводит к болезни Альцгеймера.

«Дело в том, что эспрессо благотворно влияет на тау-белок, который связан с развитием недуга. Кофеин и генистеин оказывают защитное действие на мозг. Помогая организму бороться как с Альцгеймером, так и с Паркинсоном», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

По словам эксперта, ученым еще предстоит разобраться во данном вопросе. В том числе, чтобы разработать возможное лечение. Но уже сейчас можно говорить о том, что эспрессо пойдет на пользу в качестве профилактики опасного заболевания.

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