Понюхайте и надавите: как случайно не потратиться на несвежее мясо

Мясо является важнейшим источником белка для организма человека. Однако при выборе его в магазине необходимо быть внимательными, чтобы не купить некачественный и испорченный продукт.

Сырое мясо имеет строгий срок годности, чтобы оно не испортилось, его необходимо хранить по всем правилам. Иногда недобросовестные продавцы этим могут злоупотреблять. Поэтому важно знать признаки некачественного и испорченного продукта.

«При выборе мяса стоит обращать внимание на его цвет. Мясо любого животного или птицы не должно быть коричнево-серого или зеленого оттенка. Также на продукте не должно быть налета и неприятного запаха. Кроме того, свежее мясо быстро вернет форму, если на него надавать. Помимо этого, всегда следует проверять дату изготовления, срок годности и рекомендации по хранению на упаковке продукта», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Эксперт уточнил, что подтвердить происхождение и качество мяса могут сопроводительные документы. Если продавец отказывается их показать, то и от такого товара следует отказаться. Также не стоит покупать мясо с поврежденной упаковкой и без этикетки.

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