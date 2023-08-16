Шкаф без ручки и меньше хлама: разбираемся, какой должна быть комфортная кухня

Дизайн кухни с каждым годом становится все более лаконичным, уходит от пестрых цветов и тяжелых интерьеров. Теперь он наполнен светом, подразумевает много свободного пространством, а также сочетание природных мотивов и современных решений.

Все больше дизайнеров предлагают строгие линии, потайные шкафы, делают акцент на чистой площади без лишнего рельефа. Например, тренд этого года – отсутствие ручек на шкафах и отсутствие верхних шкафов для хранения.

«Привыкшие захламлять шкафы всевозможной посудой, пакетами и контейнерами скажут, что так нельзя. Но, как показывает практика, расположение кухонного гарнитура лишь по низу кухни позволяет высвободить большую часть пространства как для размещения света, так и для работы в целом», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дизайнер Сергей Куцерубов.

Хозяйки и хозяева начали отходить от громоздких кастрюль, заменяя это на многофункциональные тары со сменной ручкой. Тарелки, кружки, ложки и другая кухонная утварь приобретается в небольшом количестве, желательно одного цвета, то же самое касается тряпочек и губок.

Еще один важный акцент в современной кухне – функциональность. Дизайнеры больше не предлагают поставить обычный духовой шкаф, он должен совмещать и функции микроволновки, и гриля. Если говорить о диване, то это модуль, который делится на несколько уютных пуфиков. Смеситель должен быть с гибким стволом, а обеденный стол – разбираться и собираться одним движением.

«В современном дизайне может быть несколько источников света, чем больше, тем лучше. Обязательны к использованию золотые и бронзовые акценты, эксклюзивный дизайн, даже если это просто скатерть, отсутствие визуального шума и максимум три используемых цвета», – заключил эксперт.

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