Портится вкус и может вызывать отравление: чем опасна кипяченная повторно вода

Повторно кипятить воду в чайнике опасно для здоровья. Специалисты утверждают, что в ней появляются вещества, которые негативно влияют на состояние организма. Лучший способ избежать проблем – это выливать воду в кувшин, а на порцию чая кипятить новую.

Опасность кроется в том, что водопроводная и даже бутилированная вода имеют много различных примесей. Это могут быть как природные элементы, так и химические составляющие городского водоснабжения. Это касается и колодезной или родниковой воды.

«Вода при повторном кипячении испаряется, оставляя при этом высокую концентрацию солей, оксидов и т.п. Поэтому она теряет свой вкус, запах и даже меняет цвет. Вещество, которое вырабатывается в процессе кипячения – изотоп водорода, – может спровоцировать пищевое отравление», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Также образуемые элементы меняют свою структуру и способны вызвать онкологические заболевания. Канцерогены опасны для организма, такую воду не стоит использовать в пищу. Ко всему прочему, повторное кипячение создает ту самую накипь в чайнике, от которой очень сложно избавиться.

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