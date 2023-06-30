Попей и поплачь: как справиться с нервным напряжением и не навредить себе и окружающим

Проблемы на работе, конфликты с близкими и друзьями, а также быстрый ритм жизни и плохие новости могут перегрузить нервную систему и стать причинами стресса. Поэтому важно уметь справляться с негативными эмоциями, которые влияют на самочувствие человека.

Один из самых доступных способов справиться со стрессом - это вода. Ее необходимо пить медленно большими глотками, чтобы быстрее успокоиться. Также освободить тело от стресса помогут слезы.

«Кроме того, нервная система придет в порядок при физических упражнениях. Здесь можно выйти просто на прогулку, во время которой можно сконцентрироваться на ходьбе, чтобы избавиться от плохих мыслей. Также можно поприседать или пооджиматься», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Эксперт напомнила, что при состоянии стресса нельзя переедать углеводов и трансжиров, а также злоупотреблять алкогольными напитками и успокоительными. По словам специалиста, если чувство тревоги и стресса не проходит, то за помощью следует обратиться к врачу, который сможет поставить диагноз и назначить лечение.

«Самостоятельно покупать медикаменты не рекомендуется, так как это может усугубить ситуацию», - заключила эксперт.

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