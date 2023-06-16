Поплачьте, покричите, поругайтесь: разбираемся, как отпустить обиду и жить дальше

Почти каждый человек хотя бы один раз в жизни сталкивался с чувством обиды. Порой это может стать причиной снижения работоспособности и плохого настроения, в таком случае надо знать, как отпустить обиды.

Прежде всего, чтобы избавиться от обиды, нужно успокоиться и попробовать выпустить эмоции, например, поплакать, покричать, проговорить обиду. Когда чувства остынут, можно будет посмотреть и оценить ситуацию более спокойно, без нецензурных фраз, которые могли возникать до этого в голове.

«Также в спокойном состоянии можно подумать о том, чему могла научить эта неприятная ситуация, и выписать плюсы из прожитого опыта. Часто обиды могут возникать из-за отмены чего-то важного для вас ради другого человека, потом жертва оказалась напрасной или ее не оценили», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Стоит помнить, что каждый за себя несет ответственность за свой выбор, а также обида всегда исходит из собственной инициативы, то есть только сам человек решает испытать это чувство. Поэтому, прежде чем обидеться, стоит подумать о компромиссном решении.

«Обиду не всегда можно преодолеть самостоятельно и выстроить диалог с обидчиком, тогда можно обратиться за профессиональной помощью как к психологам и психотерапевтам, так и медиаторам», – уточнила эксперт.

Помимо этого, осознание того, что каждый человек имеет право на ошибку, поможет освободиться от обиды.

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