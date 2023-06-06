«Сегодняшняя боль – это завтрашний успех»: психолог рассказала, в каких ситуациях лучше не продолжать борьбу

Признать поражение не стыдно, когда вы понимаете, что продолжение борьбы может только усугубить ситуацию. Психолог Екатерина Горькова советуют не вредить самому себе и иногда уступать. Подскажем, когда это лучше всего делать.

Если вы столкнулись с неудачей в бизнесе или проекте, и понимаете, что дальнейшие усилия приведут только к потере времени и ресурсов, не разочаровывайтесь и отпустите ситуацию. Это опыт и через некоторое время у вас получится переключиться на другой проект, где вы можете достичь большего успеха.

«Часто бывает так, что отношения заходят в тупит. Как и в работе, личная жизнь тоже дает опыт, а значит сегодняшняя боль и расстройство – это завтрашний успех. Признайте поражение, отступите, дайте себе и своему партнеру двигаться по жизни дальше», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог.

Не стоит «надрываться» в спорте ради высоких результатов, если ваше состояние или уровень подготовки долгое время не позволяет прыгнуть выше головы. Признав поражение, вы сохраните свое здоровье, а это самое главное.

«Подобные ситуации случаются и в учебе. Чем раньше вы поймете, что ваше направление ни к чему хорошему не приведет, тем быстрее вы «нащупаете» новую сферу. В образовании много разных областей, пробуйте и добьетесь успеха», - заключил эксперт.

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