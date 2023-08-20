Счета за электричество и пищевая инфекция: выяснилось, почему нельзя ставить горячее в холодильник

Ставить горячую пищу или предметы в холодильник довольно распространенная ошибка, которую совершают многие в бытовой суете. Однако, это крайне нежелательное действие, которое может нанести как холодильнику, так и здоровью человека.

Идеально для размножения бактерий

Когда вы кладете горячую еду или напитки в холодильник, они выделяют большое количество тепла, что приводит к повышению температуры внутри. В результате он должен компенсировать этот нагрев, потребляя больше энергии и работая на пределе своей мощности. Это может сократить срок службы и увеличить счет за электричество.

«Горячая пища или предметы внутри холодильника создают идеальную среду для размножения бактерий. Высокая температура позволяет им быстро захватить территорию, включая другие продукты, которые хранятся рядом. Это увеличивает риск отравления пищевыми инфекциями», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Неравномерное охлаждение внутреннего пространства снижает качество хранения, так как некоторые продукты недостаточно охлаждены, тогда как другие – переохлаждены. Это приводит к изменению их вкуса и текстуры.

Портится все

Горячая пища частая причина повреждения полок и контейнеров холодильника. Разница между горячими и холодными предметами может быть напряженной для материалов, из которых он изготовлен. Полки просто трескаются, а контейнеры деформируются.

«Постепенное охлаждение помогает сохранять вкус и питательные вещества в пище. Если горячая еда быстро охлаждается в холодильнике, это будет иметь другой эффект. Горячая еда должна остыть до комнатной температуры, прежде чем отправиться в холодильник», – заключил эксперт.

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