Посуточно или надолго: разбираемся, как сдавать квартиру, чтобы заработать больше

Если у человека есть дополнительная квартира, и он не собираться ее продавать, то наверняка он все равно захочет на ней заработать. Для этого квартиру нужно сдать. Большинство хозяев ищет тех, кто поселится в ней надолго. Но так ли это выгодно?

Оказывается можно больше заработать, сдавая квартиру посуточно. Но многие отвергают этот вариант. Ведь это хлопотно, да и квартиру жаль. Ведь там постоянно будут находиться разные люди, сменяющие друг друга. Уладить все это поможет субаренда.

«На самом деле, сдавая квартиру самостоятельно можно столкнуться со множеством сложностей. Но если передать ее субарендатору, то все вопросы будет решать он, а ваш заработок при этом будет таким же или даже выше. За счет того, что квартира будет сдаваться посуточно», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» риелтор Галина Внукова.

Сдавая квартиру посуточно, вы значительно уменьшаете ее износ. Когда в квартире живут годами, то часто пренебрегают мелким ремонтом и уборкой. К тому же часто бывают периоды, когда люди проводят почти все время дома.

Если же квартиру снимают туристы или люди, приехавшие в город по работе, то они обычно в ней только ночуют и практически не пользуются техникой. Зато субарендатор должен следить за чистой, а потому убираться будут 3-4 раза в месяц. Квартира в итоге будет в куда более презентабельным виде.

«Очень важно найти добросовестного субарендатора и прописать все детали в договоре, тогда можно действительно обеспечить себе пассивный доход», - заключила эксперт.

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