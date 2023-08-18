Потеряет цвет и форму: почему одежду изо льна не стоит стирать в машинке

В жаркую погоду большинство модниц предпочитает одежду изо льна. За лето многие приобрели сразу несколько таких вещей. Но важно помнить, что льняная одежда требует бережного ухода. Иначе лен быстро потеряет форму.

Одежду из натуральной льняной ткани предпочтительно стирать вручную. Так она точно не сядет и не вытянется, а если на ткани присутствует еще и вышивка, то нитки не испортятся и не окрасят блузку или платье. Моющие средства подойдут любые, без содержания хлора.

«При этом для тонких изделий изо льна следует использовать детский стиральный порошок, жидкое или обычное мыло для рук. А вот отбеливать и удалять пятна необходимо специальными средствами, которые предназначены для хлопка и льна», – рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, одновременно замачивать можно только вещи похожих оттенков. Если при стирке разноцветного платья вода окрасилась сразу после добавления порошка или мыла, то такую вещь необходимо сразу постирать, а не держать долго в воде. Также после полоскания льняную одежду нельзя сильно выкручивать. Ее необходимо аккуратно отжать, расправить и повесить на плечики.

По словам эксперта, льняную ткань можно постирать и в стиральной машине, но только на бережном режиме. Однако не рекомендуется класть в барабан более четырех вещей.

«Также стоит отказаться от автоматического отжима для изделий с вышивкой, другие вещи следует отжимать на 400–600 оборотах. Еще после окончания стирки можно запустить дополнительный режим полоскания, чтобы весь порошок смылся», – уточнила эксперт.

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