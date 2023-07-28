Потребительский кредит или серьезный залог: что делать, если хочется квартиру в ипотеку, но нет первоначального взноса

Привлекательное предложение по ипотеке на квартиру можно получить при внесении первоначального взноса. Но иногда накопленных денег не хватает, тогда можно попробовать взять жилье без взноса.

Банк готов предложить лучшее условия по ипотеке тем клиентам, у которых большой первоначальный взнос. В частности, как минимум 15% от общей стоимости кредита. Таким образом, ипотечный взнос выступает гарантом, что заемщик будет заинтересован в погашении долга.

«Купить квартиру только за кредитные деньги будет непросто. Ведь мало банков, которые рискнут оформить такую сделку. Однако у кредитной организации можно взять потребительский кредит, средства которого пойдут на первый взнос по ипотеке. В некоторых случаях выплата по всем обязательствам будет ниже, чем ипотека без взноса, но с высокой процентной ставкой», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт по финансовой грамотности Василий Крючков.

Также оформить ипотеку без первоначального взноса можно под залог имеющейся недвижимости. Такими объектами могут стать квартира или частный дом, апартаменты либо земельный участок.

«Недвижимость останется в собственности, но на нее будет наложено обременение. Кроме того, стоит помнить, что средства материального капитала можно полностью или частично использовать как первоначальный взнос по ипотеке», – уточнил эксперт.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях лучше не брать кредит под залог недвижимости.